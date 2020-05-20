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Bloomberg: саудовская нефть надвигается на США как цунами и может подорвать стабильность рынка США 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 18 минут назад
Саудовская нефть обрушится цунами на США
Фото: Reuters
Более 50 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии должны в ближайшее время прибыть в США. Это, по мнению издания, «перевернет позитивный тренд». Ведь в Штатах — впервые с января — запасы сырой нефти сократились, и в последние месяцы резко уменьшились запасы сырья на складах.
«Ожидаемые поставки из Саудовской Аравии могут стимулировать рост американских запасов в зависимости от сроков, — отмечает Сэнди Филден, директор по исследованиям в области нефти и нефтепродуктов компании Morningstar Inc. — Если поставки будут производиться со скоростью, не уравновешенной падением производства или ростом экспорта, то мы увидим накопление нефти внутри страны».
В течение нескольких месяцев нефтяная промышленность находилась «на грани», возможности хранения нефти на суше и на море были затруднены из-за увеличивающихся запасов в результате замедления спроса. На Западном побережье США запасы нефти всего на 5 млн баррелей ниже установленной вместимости емкостей для хранения, пишет Bloomberg.
Хотя данные американского Управления энергетической информации на этой неделе показали, что добыча сырой нефти в США упала до самого низкого уровня почти за год, ей еще, возможно, придется посоперничать за мощности хранения с новыми поставками из Саудовской Аравии.
«Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все усилия по сокращению добычи, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», — комментирует Паола Родригес-Масиу, старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти.
Суда, в основном супертанкеры, доставят более 45 млн баррелей арабской нефти покупателям в Мексиканском заливе и, по крайней мере, 7 млн пользователям в Тихом океане. Объем нефти, поступающей в мае и июне, составляет почти треть всей саудовской нефти, доставленной в США в прошлом году.
До сих пор в этом году еженедельный импорт саудовской сырой нефти достиг в марте пика в 600 тыс. баррелей в день. С конца 2018 года грузооборот находился на устойчивом нисходящем тренде в ответ на соглашения об ограничении с ОПЕК и ее союзниками.
В то время как запасы сырой нефти на Западном побережье в настоящее время составляют 58,2 млн баррелей, приближаясь к полной мощности, на американском побережье Мексиканского залива— поясе нефтепереработки— картина складских запасов выглядит лучше. Запасы сырой нефти составляют 88 млн баррелей, и тут есть резервы для хранения.
«Саудовская нефть надвигается на США как цунами. Это остаточный эффект мартовской ценовой войны между Эр-Риядом и Россией, которая привела к тому, что ближневосточная страна снизила цены на свои сорта нефти до многолетнего минимума и наводнила нефтью рынок. Возникновению волны предложения не помешала даже пандемия Covid19, влияние которой на нефтяной спрос проявилось очень быстро. Только в текущем квартале одна пятая часть объема глобального потребления нефти ушла с рынка», — отмечает издание.
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Экономика , ОПЕК , Bloomberg
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