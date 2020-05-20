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«Российский газ оказался не нужен Турции» 

Артём Кульша 1 час назад
Российский газ оказался не нужен Турции — поставки в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го рухнули почти в семь раз. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Россия поставила в Турцию 1,4 миллиарда кубических метров газа. В марте 2020-го, согласно данным ФТС, объем поставок снизился до 210 миллионов кубических метров, то есть почти в семь раз. По сравнению с 2018-м они рухнули в 14 раз.
«Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ)», — сообщает «Лента.ру».
В 2019 году нефтегазовые компании Турции в общей сложности импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ, в декабре 2019-го государственная компания Botas приобрела 30 партий СПГ с поставками до марта, а до того — еще 70 партий с поставками в 2020-2023 годах.
Турция начала отказываться от российского газа
В марте управление Министерства энергетики США по энергетической информации обнародовало статистику, согласно которой в январе 2020 года Европа впервые закупила столько же СПГ, сколько трубопроводного российского газа.
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Экономика , Видео , Федеральная таможенная служба , Lenta.ru
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