Российский газ оказался не нужен Турции — поставки в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го рухнули почти в семь раз. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Россия поставила в Турцию 1,4 миллиарда кубических метров газа. В марте 2020-го, согласно данным ФТС, объем поставок снизился до 210 миллионов кубических метров, то есть почти в семь раз. По сравнению с 2018-м они рухнули в 14 раз.

«Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ)», — сообщает «Лента.ру».

В 2019 году нефтегазовые компании Турции в общей сложности импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ, в декабре 2019-го государственная компания Botas приобрела 30 партий СПГ с поставками до марта, а до того — еще 70 партий с поставками в 2020-2023 годах.

В марте управление Министерства энергетики США по энергетической информации обнародовало статистику, согласно которой в январе 2020 года Европа впервые закупила столько же СПГ, сколько трубопроводного российского газа.