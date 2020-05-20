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Лех Валенса: лучше Польше покупать газ у России, а не у США (Dir, Болгария) 

ИноСМИ и ещё 2 2 часа назад
Комментируя решение Варшавы с 2022 года отказаться от закупки российского газа, заменив его частично сжиженным природным газом из США, экс-президент Польши Лех Валенса в интервью ТАСС в среду отметил, что это будет значительно дороже, дополняет БТА.
«Расстояние от Москвы до Варшавы короче, чем от Нью-Йорка. Это не может не быть дороже. Зачем нам это? Зачем покупать дороже, если вместо этого можно поднять зарплаты. Но из-за того, что мы не смогли договориться, из-за того, что мы друг другу не доверяем, мы спасаем себя как можем и покупаем у Соединенных Штатов» — сказал он.
Польша потребляет около 18 миллиардов кубометров газа в год. Несколько лет назад Варшава объявила, что больше не будет продлевать с российским Газпромом свой долгосрочный контракт на поставки газа после истечения срока его действия в 2022 году.
Контракт предусматривает возможность получения страной до 10 миллиардов кубометров газа в год. Польские власти заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа, покупая сжиженный природный газ у США и Катара. Также они рассчитывают на трубопровод Baltic Pipe, который, как ожидается, соединит Польшу с норвежскими газовыми месторождениями, проходя через территорию Дании.
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Экономика , Видео , Статьи , Газпром , ИТАР-ТАСС
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