Комментируя решение Варшавы с 2022 года отказаться от закупки российского газа, заменив его частично сжиженным природным газом из США, экс-президент Польши Лех Валенса в интервью ТАСС в среду отметил, что это будет значительно дороже, дополняет БТА.

«Расстояние от Москвы до Варшавы короче, чем от Нью-Йорка. Это не может не быть дороже. Зачем нам это? Зачем покупать дороже, если вместо этого можно поднять зарплаты. Но из-за того, что мы не смогли договориться, из-за того, что мы друг другу не доверяем, мы спасаем себя как можем и покупаем у Соединенных Штатов» — сказал он.

Польша потребляет около 18 миллиардов кубометров газа в год. Несколько лет назад Варшава объявила, что больше не будет продлевать с российским Газпромом свой долгосрочный контракт на поставки газа после истечения срока его действия в 2022 году.

Контракт предусматривает возможность получения страной до 10 миллиардов кубометров газа в год. Польские власти заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа, покупая сжиженный природный газ у США и Катара. Также они рассчитывают на трубопровод Baltic Pipe, который, как ожидается, соединит Польшу с норвежскими газовыми месторождениями, проходя через территорию Дании.