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S&P: Россия после пандемии может вновь оказаться под давлением санкций 

Прайм 1 час назад
Санкционное давление на Россию может возобновиться после преодоления последствий пандемии коронавируса, заявил директор группы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства S&P Карен Варапетов.
"Есть относительно высокая вероятность того, что после того как мир выйдет из пандемии, геополитическая напряженность восстановится и возникнет санкционное давление вновь на некоторые страны, в том числе главным образом на Россию", — сказал он в ходе онлайн-конференции.
В апреле S&P ухудшило прогноз по экономике РФ и теперь ожидает снижения ВВП на 4,8% в текущем году вместо ранее ожидавшегося сокращения на 0,8%. При этом S&P полагает, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и темпы ее роста достигнут 4,5%.
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