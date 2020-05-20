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Еврокомиссия заявила о превышении бюджета ЕС из-за борьбы с пандемией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ЕС превысил дефицит бюджет из-за пандемии
Фото: Reuters
Все страны ЕС, кроме Болгарии, уже превысили предельно допустимый в Евросоюзе бюджетный дефицит в 3% ВВП из-за национальных мер по борьбе с пандемией, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Во всех странах ЕС, кроме Болгарии, бюджетные критерии Пакта стабильности и роста уже не выполняются», — передает ТАСС слова Домбровскиса на видео-брифинге в Брюсселе. По его словам, ЕК «не будет вводить штрафных мер [против всех стран ЕС] до стабилизации экономической ситуации».
Базовый экономический документ ЕС Пакт стабильности и роста устанавливает предельный уровень бюджетного дефицита в странах ЕС в 3% ВВП, государственного долга — в 60% ВВП.
Напомним, во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель программу финансовой помощи странам ЕС.
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Экономика , Ангела Меркель , Валдис Домбровскис , Себастьян Курц , Эммануэль Макрон , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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