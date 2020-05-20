ЕС превысил дефицит бюджет из-за пандемии

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Все страны ЕС , кроме Болгарии, уже превысили предельно допустимый в Евросоюзе бюджетный дефицит в 3% ВВП из-за национальных мер по борьбе с пандемией, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис

«Во всех странах ЕС, кроме Болгарии, бюджетные критерии Пакта стабильности и роста уже не выполняются», — передает ТАСС слова Домбровскиса на видео-брифинге в Брюсселе. По его словам, ЕК «не будет вводить штрафных мер [против всех стран ЕС] до стабилизации экономической ситуации».

Базовый экономический документ ЕС Пакт стабильности и роста устанавливает предельный уровень бюджетного дефицита в странах ЕС в 3% ВВП, государственного долга — в 60% ВВП.