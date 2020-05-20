России предсказали рост внутренней миграции

Международное рейтинговое агентство Moody`s считает, что менее экономически развитые российские регионы (среди рейтингуемых агентством) в течение следующих нескольких лет столкнутся с ускорением оттока населения в экономически более развитые области. Moody`s рейтингует 13 регионов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Значительный экономический спад в России (Baa3 стабильный) в результате пандемии коронавируса и падение цен на нефть приведет к ускорению миграционных потоков из ряда менее экономически развитых регионов в течение следующих нескольких лет", — говорится в материалах агентства.

В агентстве ожидают, что большая часть трудоспособного населения рейтингуемых регионов переедет в более крупные экономические центры, которые будут восстанавливаться быстрее, как после кризиса 2014-2015 годов. В результате доходы граждан и налоговые поступления от малого бизнеса снизятся в регионах, в которых будут наблюдаться миграционные оттоки.

Наиболее подверженными ускорению миграционного оттока будут области с относительно низкими доходами граждан; регионы, близкие к крупным экономическими центрами; регионы с высокой занятостью в сфере услуг и слаборазвитой инфраструктурой. Омская область, Республика Чувашия, Самарская область, Республика Башкортостан и Нижегородская область столкнутся с наибольшим ускорением миграционных оттоков среди рейтингуемых агентством регионов, отмечается в материалах Moody`s.