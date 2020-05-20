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Moody's предсказало судьбу жителей российских городов 

Газета.Ru и ещё 11 2 часа назад
Moody's предсказало судьбу жителей российских городов
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody's предсказало менее экономически развитым российским регионам ускоренный отток населения. Об этом пишет ТАСС.
По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет граждане из таких областей будут перемещаться в экономически более развитые. В первую очередь, речь идет о районах с небольшими доходами граждан и слаборазвитой инфраструктурой, близких к крупным экономическим центрам регионах, а также об областях с большой занятостью в сфере услуг.
Наибольший отток, по расчетам специалистов, произойдет в Омской, Самарской и Нижегородской областях, а также республиках Чувашии и Башкирии. Всего Moody's рейтингует 13 российских регионов, среди которых есть Москва и Санкт-Петербург.
Как уточняет агентство, ощутимый экономический спад ждет Россию из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
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Экономика , Moody's , ИТАР-ТАСС
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