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Россия увеличила экспорт пшеницы 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Россия увеличила экспорт пшеницы
Фото: ТАСС
В январе — марте 2020 года экспорт пшеницы и меслина из России вырос на 11% относительно аналогичного периода прошлого года — до 7 млн 336,3 тыс. тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
В денежном выражении показатель вырос на 1,9% до 1 млрд 497,1 млн долларов, передает ТАСС.
Экспорт растительного масла за это же время вырос на 35,2% в денежном выражении, до 707,5 млн долларов и 1 млн 8,4 тыс. тонн, что в натуральном выражении на 35,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Также вырос на 10,3% экспорт свежей и мороженой рыбы в январе — марте 2020 года, до 781,1 млн долларов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в этом году у России хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прогнозах по урожаю в 2020 году.
Видео дня. Курс доллара мог вырасти до 110 рублей
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Экономика , Владимир Путин , Федеральная таможенная служба , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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