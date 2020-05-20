Экс-замглавы МЭР доверили развитие российского экспорта

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Талыбова от должности замминистра экономического развития по собственной просьбе.

Росэксимбанк входит в структуру Российского экспортного центра, главной задачей банка является поддержка и развитие российского экспорта.

С 28 января 2017 года Талыбов занимал должность заместителя министра экономического развития. В разное время курировал департаменты внешнеэкономической деятельности, финансовый департамент, а также департаменты финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития; проектного управления; бюджетного планирования и государственных программ; управления делами; государственных целевых программ и капитальных вложений.

Эксперты отмечают, что переход Азера Талыбова, чиновника федерального уровня с богатым опытом работы как в профильном федеральном экономическом ведомстве, так и в банковской сфере, в нынешней экономической ситуации означает, что направлению развития несырьевого экспорта будет уделяться особое внимание на самом высоком уровне.

Росэксимбанк, входящий в Российский экспортный центр (РЭЦ), является одним из институтов развития. Задачи банка — обеспечение доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и содействие росту российского несырьевого экспорта, поддержание конкурентоспособности российских компаний на мировой арене, создание инновационных импортозамещающих производств. Росэксимбанк обслуживает несырьевых экспортеров разных типов, в том числе и компании, осуществляющие крупнейшие проекты. Большую часть клиентов Банка составляют экспортеры, которые работают со средними и крупными проектами.

В 2019 год финансовую и нефинансовую поддержку со стороны РЭЦ получили 11 тыс. 341 экспортер. Доля компаний малого и среднего бизнеса составила 80%.

Согласно информации на сайте РЭЦ, среди клиентов центра значатся компании-разработчики инновационных систем безопасности и решений для бизнеса в области IT, производители продовольствия, игрушек, косметики, а также крупные промышленные предприятия, занимающиеся поставками самолетов, комбайнов, грузовых автомобилей.

По мнению экспертов, тема поддержки российского несырьевого экспорта сейчас как никогда актуальна. Помимо замедления роста мировой экономики в целом, необходимо учитывать и падение спроса на главную статью российского экспорта — углеводороды. В этой ситуации государство должно поддержать отечественных производителей, ориентированных на экспорт.

Как сообщали СМИ, в общенациональном плане восстановления экономики, который сейчас готовит Минэкономразвития, указано, что, помимо прочих мер, для обеспечения устойчивого роста реальных денежных доходов населения и устойчивого роста ВВП к концу 2021 года рост несырьевого неэнергетического экспорта должен составить не менее 5%.