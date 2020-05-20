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Европа отказала обоим «Северным потокам» 

Lenta.ru и ещё 16 39 минут назад
Европа отказала обоим «Северным потокам»
Фото: ТАСС
Европейский суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении исков операторов «Северного потока» и «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG, которые требовали не распространять нормы обновленной газовой директивы ЕC на газопроводы из третьих стран. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте суда.
Директива, в частности, требует, чтобы добывающая компания не владела трубопроводом, по которому ведется доставка газа. Для «Северного потока-2» требование актуально на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Операторы подали иск в ноябре 2019 года. Они потребовали частично отменить поправки из-за слишком коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.
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