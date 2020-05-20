Страны Персидского залива наживаются на «войне»

В настоящее время в Лондоне, Нью-Йорке и, в меньшей степени, в Париже, финансисты стран Персидского залива скупают все, что движется на финансовых рынках. При этом пиар-конторы и лоббистские правительства двулично заявляют, что суверенные фонды спасают западный капитализм, позволяя самым ценным отраслям глобализированной экономики избежать краха. Или чтобы защитить ее от китайских новичков, поскольку китайские фонды тоже вышли на охоту.

В Лондоне всегда предпочитали вести дела с нефтяным эмиром, а не с китайскими компаниями.

Реальное положение дел на рынке заключается в том, что страны Персидского залива начинают мухлевать. С одной стороны, они покупают много ценных акций, цены на которые упали более чем на 50% за два месяца. А с другой, они пользуются возможностью, чтобы присоединиться к крупным компаниям на цифровом рынке, которые, несомненно, сорвут большой куш на кризисе. Речь идет о Саудовской Аравии с ее гигантским суверенным фондом, который работает не только на страну, но и на соседских принцев.

Таким образом, в течение месяца, миллиарды долларов были вложены в западные рынки с их дисконтированными промышленными акциями. Как только их стоимость потеряла 50% от цены по сравнению с концом прошлого года, нефтедоллары тут же наложили лапу на ценные бумаги. Всего за один квартал портфель суверенного фонда Саудовской Аравии вырос с 2 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов. Если мы добавим к этому, инвестиции Катара, ОАЭ, Дубая, Абу-Даби, Омана, Бахрейна и Кувейта, сумма превысит 20 миллиардов долларов. В основном в Нью-Йорке и Лондоне. Спецназ из финансовых аналитиков был направлен по всему Западу, чтобы найти и использовать любую возможность. Охота за успешными сделками все еще открыта.

Первый на очереди нефтяной сектор. В конце марта покупатели из стран Ближнего Востока нанесли визиты в офисы компаний «BP», «Total» «Shell» и двух канадских производителей сланцевого газа. Все они получили по 3 миллиарда долларов. Все эти компании сильно пострадали на фондовом рынке, в первую очередь из-за ценовой войны, начатой Саудовской Аравией и Россией, а затем из-за падения и остановки экономики.

Но Саудовская Аравия также видит в этих компаниях необходимый потенциал, чтобы организовать в будущем альтернативу нефти в области чистой энергии. Такие компании, как «Total», например, полностью готовы к энергетическому переходу. Компания достигла высоких показателей для восстановления после кризиса.

Второй сектор, на который нацелены нефтяные монархии, состоит из компаний, сильно пострадавших от кризиса: «Boeing» , «Airbus», гостиничные сети, такие как «Marriott» или «Accor», «Booking», круизные фирмы, которые в настоящее оказались в бедственном положении (например, «Carnival», потерявшей 80% своей рыночной стоимости), а также многие развлекательные компании, организаторы концертов или производители телепрограмм. В это список входят также футбольные клубы, включая «Ньюкасл», даже если с большинством из них в Европе ведутся переговоры, потому что большинство крупных клубов в Европе выставлены на продажу.

И, наконец, третий сектор, в особенности лакомый для саудитов, который не пострадал ни от нефтяного кризиса, ни от сovid 19: «Disney» , «Facebook», « IBM », «Cisco» «Pfizer» . Все эти компании только развивались с начала кризиса, поскольку у них есть потенциал роста, и особенно потому, что суверенные фонды проявили к ним интерес.

Таким образом, можно сказать, что эти инвестиционные потоки всегда подпитывали финансовые рынки за счет перераспределения доходов от нефти, а также, что стратегия нового поколения принцев, которые находятся у власти, включая Мохаммеда бен Салмана из Саудовской Аравии готовятся к жизни после нефти…

Реальность такова, что страны Персидского залива находятся на последнем дыхании. Экономическая и финансовая ситуация в этих странах сильно ухудшилась…. Катар, ОАЭ, Абу-Даби, Дубай, Бахрейн, Оман, Кувейт и особенно Саудовская Аравия оказались в ловушке между обрушившейся ценой на нефть и последствиями пандемии. К концу марта ВВП региона (без учета нефти) упал на 5%.

И причиной тяжелого положения монархий стал не сovid-19. За исключением Ирана, где ущерб нанесен всем слоям общества, а правительство, до недавнего времени не желало понимать всю сложность ситуации, все остальные страны Ближнего Востока относительно мало пострадали. В основном эпидемия ударила по рабочим из Азии, которые живут в плохих условиях и имеют тяжелые условия труда. Но, прежде всего, туризм — сектор, в который Эмираты, как и Дубай или Абу-Даби, вложили много средств, оказался под угрозой разорения. Дубай, который перенес проведение «World Expo 2020», получает половину своего ВВП не связанного с нефтью от туризма и торговли.

Но экономика региона живет в основном за счет доходов от углеводородов. 2020 год будет ужасным. Сырая нефть упала с 60 долларов в феврале до менее 20 долларов в апреле. Соглашения, заключенные ОПЕК и сокращающие добычу, еще больше уменьшат доходы.

В результате не у всех стран получается сводить концы с концами. Они должны брать займы либо на международных рынках, либо использовать внутренние сбережения за счет национальных займов от семей, для которых это взнос является обязательным. Иногда прибегают к очень необычным способам. Например, в Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, запер самых важных принцев в роскошных отелях, пока они не согласятся взять кредит. Другими словами, пока они не заплатят выкуп. И все они заплатили. Естественно!

Поворотный момент в истории страны: правительство Саудовской Аравии объявило в начале недели ряд мер жесткой экономии путем сокращения государственных расходов, отсрочив некоторые инвестиций и, прежде всего, утроив НДС, который снизится с 5 до 15% после Рамадана. Паломничество в Мекку (основной источник дохода от мусульманского мира) будет стоить дороже. Все предметы роскоши: автомобили, яхты, модные аксессуары и украшения — будут облагаться налогом.