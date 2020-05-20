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Цены на газ в России оказались выше европейских 

Lenta.ru 49 минут назад
Цены на газ в России оказались выше европейских
Фото: ТАСС
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. Такое соотношение возникает даже с учетом стоимости транспортировки и экспортной пошлины в 30 процентов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Цены на крупнейшем в Европе нидерландском хабе TTF в среду, 20 мая, упали до 46-47 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в конце марта находились на уровне 80 долларов. На ближайшем к России хабе в Баумгартене они несколько выше — 62 доллара.
В ближайших к Европе областях, Смоленской и Ленинградской, стоимость газа находится в районе 60 долларов за тысячу кубометров, хотя в местах добычи она существенно ниже.
Между тем средняя экспортная стоимость российского газа в марте достигала 125,3 доллара за тысячу кубометров, поскольку до трети контрактов идут с привязкой к нефти и нефтепродуктам с временным лагом, который составляет примерно полгода. Это означает, что нынешний обвал еще не ударил по «Газпрому» в полной мере.
Эксперты ожидают, что на рекордно низких уровнях стоимость газа в Европе продержится все лето и начнет восстанавливаться только к зиме, но только если не случится «вторая волна» коронавируса.
В бюджете «Газпрома» предусмотрена средняя стоимость газа при поставках в дальнее зарубежье на уровне 175-185 долларов за тысячу кубометров. Еще в начале февраля она составляла 200 долларов.
Ранее глава Белоруссии Алекснадр Лукашенко пожаловался своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Минск покупает российский газ почти в два раза дороже, чем Германия, и это в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент России объяснил, что цены формируются на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков, а также отказался говорить о единых для ЕАЭС тарифах на транспорт и транзит газа. По его словам, нужный уровень интеграции пока не достигнут.
В первом квартале, традиционно самом выгодном в плане экспорта, «Газпром» впервые в истории получил чистый убыток в размере более 300 миллиардов рублей.
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Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Владимир Путин , Газпром , ЕАЭС
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