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Китай поставил доллар под угрозу 

Мария Иванова 24 минуты назад
Экс-министр финансов США Генри Полсон-младший заявил, что сохранение мирового господства доллара будет зависеть от того, как Штаты переживут пандемию и разберутся со своим национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом. В своей статье для Foreign Affairs он также посоветовал Вашингтону с осторожностью вводить односторонние санкции.
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Полсон-младший отметил, что роль доллара как основной мировой валюты позволяет США платить более низкие ставки по долларовым активам и иметь более значительные торговые дефициты. Также это сокращает валютные риски, делает финансовые рынки США более ликвидными и помогает американским банкам, так как они имеют расширенный доступ к долларовому финансированию.
«То, что доллар поддерживал этот статус так долго, является исторической аномалией, особенно в контексте растущего Китая. Китайский юань на сегодняшний день обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы составить конкуренцию доллару», — подчеркнул экс-министр.
Однако юань не станет основной мировой валютой, пока Китай не достигнет большего прогресса в переходе к рыночной экономике, считает Полсон-младший.
Он уверен, что рост объема цифровых трансакций в Китае и развивающиеся там финансовые технологии не станут угрозой для доллара. По его мнению, в Китае ускорили темпы внедрения инноваций, чтобы компенсировать неэффективность финансовой инфраструктуры.
Также Полсон-младший считает, что новая цифровая валюта Китая не изменит положение доллара, хотя и заинтересует страны с нестабильными валютами (это может повысить глобальный статус юаня).
«Цифровой юань все равно останется китайским юанем. Никто не изобретает деньги. <…> И хотя правительство Китая поощряет использование юаня для расчетов по торговым операциям для интернационализации своей валюты, нефть и другие основные товары по-прежнему оцениваются в долларах США», — отметил он.
В то же время экс-министр признал, что юань уже стал мировой резервной валютой наряду с иеной, евро и фунтом стерлингов.
Полсон-младший призвал Вашингтон не забывать, что односторонние санкции, возможные благодаря лидерству доллара, подталкивают оппонентов США к развитию альтернативных резервных валют и объединению сил в этих целях.
Как писал «Рамблер», в 2018 году о плане по дедолларизации рассказал президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
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Экономика , Видео , Статьи , Андрей Костин , Банк ВТБ , Центральный банк России
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