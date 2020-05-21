Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.15
82.00
78.06
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
36.05
+0.33 Золото
1721.74
–0.14 РТС
1203.82
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.0959
+0.0164
06.05
1.0795
18.05
10.05
26.04

Бывший министр финансов США сказал, что угрожает доллару 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 1 час назад
Экс-министр финансов США рассказал, что угрожает доллару
Фото: Моя Москва.онлайн
Американский экс-министр финансов Генри Полсон рассказал о том, что угрожает доллару. Об этом передает «Деловое. ТВ».
По мнению бывшего министра, на валюту может повлиять экономическое развитие эпидемии коронавируса.
Для сохранения статуса мировой валюты, по мнению Полсона, политика и экономика США должна служить примером для других стран.
Если этого не добиться, то над долларом нависнет угроза, экс-министр.
Пандемия коронавируса спровоцировала скачок спроса на валюту США в других странах. На фоне этого ФРС была вынуждена выбросить большое количество валюты на внешний рынок.
Полсон подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к дефициту валюты на внутреннем рынке.
Видео дня. Выплаты по накопительной части пенсии сократят
Моя Москва.онлайн: последние новости
Лавров: проект «Северный поток - 2» остановлен не будет Лавров: проект «Северный поток - 2» остановлен не будет Предсказан новый виток ценовой войны России и Саудовской Аравии Предсказан новый виток ценовой войны России и Саудовской Аравии Суд отклонил иск оператора «Северного потока — 2» против директивы ЕС Суд отклонил иск оператора «Северного потока — 2» против директивы ЕС
Экономика , Рынки , Генри Полсон , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото дорожает
Золото дорожает
Индекс РТС поднялся выше 1150 пунктов
Индекс РТС поднялся выше 1150 пунктов
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
В России появится новый нефтегазовый регион
В России появится новый нефтегазовый регион
Зарплаты ряда специалистов взлетели во время пандемии
Зарплаты ряда специалистов взлетели во время пандемии
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение