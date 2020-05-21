Экс-министр финансов США рассказал, что угрожает доллару

Американский экс-министр финансов Генри Полсон рассказал о том, что угрожает доллару. Об этом передает «Деловое. ТВ».
По мнению бывшего министра, на валюту может повлиять экономическое развитие эпидемии коронавируса.
Для сохранения статуса мировой валюты, по мнению Полсона, политика и экономика США должна служить примером для других стран.
Если этого не добиться, то над долларом нависнет угроза, экс-министр.
Пандемия коронавируса спровоцировала скачок спроса на валюту США в других странах. На фоне этого ФРС была вынуждена выбросить большое количество валюты на внешний рынок.
Полсон подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к дефициту валюты на внутреннем рынке.