Экс-министр финансов США рассказал, что угрожает доллару

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Американский экс-министр финансов Генри Полсон рассказал о том, что угрожает доллару. Об этом передает «Деловое. ТВ».

По мнению бывшего министра, на валюту может повлиять экономическое развитие эпидемии коронавируса.

Для сохранения статуса мировой валюты, по мнению Полсона, политика и экономика США должна служить примером для других стран.

Если этого не добиться, то над долларом нависнет угроза, экс-министр.

Пандемия коронавируса спровоцировала скачок спроса на валюту США в других странах. На фоне этого ФРС была вынуждена выбросить большое количество валюты на внешний рынок.

Полсон подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к дефициту валюты на внутреннем рынке.