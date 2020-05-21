Названы три сценария развития экономики после пандемии

Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".

По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии. В этом случае мир разделится на несколько независимых макрорегионов, которые будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем. К таким странам Келимбетов отнес Соединенные Штаты.

Он отметил, что в дальнейшем также продолжится рост протекционизма и тренд на усиление национальных государств.

Вторым сценарием, по мнению эксперта, станет масштабная поддержка банков и предприятий на национальном уровне.

Келимбетов считает, что данные сценарии будут проблемными для таких стран, как Россия и Казахстан, поскольку курс на изоляцию и полное импортозамещение не позволит им сохранить темпы роста, необходимые для устойчивого социально-экономического развития. Им подойдет третий сценарий.

Таким сценарием специалист назвал создание формирующихся сейчас торговых блоков, а также разделение на макрорегионы. Здесь особенно важна роль финансовых систем — она, прежде всего, будет заключаться в сопряжении макрорегионов друг с другом, заключил Келимбетов.