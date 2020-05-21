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Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Названы три сценария развития экономики после пандемии
Фото: Reuters
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
По его прогнозам, страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии. В этом случае мир разделится на несколько независимых макрорегионов, которые будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем. К таким странам Келимбетов отнес Соединенные Штаты.
Он отметил, что в дальнейшем также продолжится рост протекционизма и тренд на усиление национальных государств.
Вторым сценарием, по мнению эксперта, станет масштабная поддержка банков и предприятий на национальном уровне.
Келимбетов считает, что данные сценарии будут проблемными для таких стран, как Россия и Казахстан, поскольку курс на изоляцию и полное импортозамещение не позволит им сохранить темпы роста, необходимые для устойчивого социально-экономического развития. Им подойдет третий сценарий.
Таким сценарием специалист назвал создание формирующихся сейчас торговых блоков, а также разделение на макрорегионы. Здесь особенно важна роль финансовых систем — она, прежде всего, будет заключаться в сопряжении макрорегионов друг с другом, заключил Келимбетов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
Экономика , Кайрат Келимбетов , ВОЗ , РИА Новости
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