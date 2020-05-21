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Безработных россиян отправят на стройки и благоустройство городов 

News.ru 1 час назад
Власти думают отправить безработных россиян на стройки и работы по благоустройству городов. Это один из способов остановить рост безработицы и активнее вовлечь людей в нацпроект «Жильё и городская среда».
Большинству россиян без разницы, куда устраиваться на работу — лишь бы платили деньги, рассудили власти. А развёртывание работ по нацпроекту позволит трудоустроить десятки тысяч человек, пишут «Известия». Это покраска, озеленение, строительство и другие работы.
Издание сообщает, что за комментариями обратилось в Минтруда, но ответа пока не получило.
Ранее NEWS.ru сообщал, что безработных в России за период нерабочих дней, объявленных в рамках борьбы с коронавирусом, стало больше на 29%. Сейчас их официально зарегистрировано 1,665 млн человек, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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Экономика , Видео , Татьяна Голикова , Минтруд , газета "Известия"
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