Власти думают отправить безработных россиян на стройки и работы по благоустройству городов. Это один из способов остановить рост безработицы и активнее вовлечь людей в нацпроект «Жильё и городская среда».

Большинству россиян без разницы, куда устраиваться на работу — лишь бы платили деньги, рассудили власти. А развёртывание работ по нацпроекту позволит трудоустроить десятки тысяч человек, пишут «Известия». Это покраска, озеленение, строительство и другие работы.

Издание сообщает, что за комментариями обратилось в Минтруда , но ответа пока не получило.