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Эксперт рассказал, когда заработает «Северный поток — 2» 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят, но ввод его в эксплуатацию может длиться несколько лет. По его словам, возможны новые судебные иски, в первую очередь со стороны агрессивно к нему настроенной Польши.
Лучшим выходом из санкционной ситуации вокруг газопровода станет создание международной управляющей компании, считает Пикин. Почти невозможным принятие новых ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2» сделает присутствие зарубежных игроков в его акционерном капитале, сообщает «Московский Комсомолец».
Организовать санкции против них будет крайне затруднительно, — уверен эксперт.
Он добавил, что в завершении строительства «Северного потока — 2» серьёзно заинтересована Германия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) освободить «Северный поток» от газовой директивы ЕС не означает, что такая же судьба ждёт и «Северный поток — 2». Об этом заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, заявка регулятору на освобождение от директивы первого газопровода подавалась «на всякий случай».
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Комментарии 278
Экономика , Видео , Компании , Сергей Пикин , Константин Симонов , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , Московский комсомолец
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