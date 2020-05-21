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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят, но ввод его в эксплуатацию может длиться несколько лет. По его словам, возможны новые судебные иски, в первую очередь со стороны агрессивно к нему настроенной Польши.

Лучшим выходом из санкционной ситуации вокруг газопровода станет создание международной управляющей компании, считает Пикин. Почти невозможным принятие новых ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2» сделает присутствие зарубежных игроков в его акционерном капитале, сообщает «Московский Комсомолец».

Организовать санкции против них будет крайне затруднительно, — уверен эксперт.

Он добавил, что в завершении строительства «Северного потока — 2» серьёзно заинтересована Германия.