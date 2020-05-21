Предсказана судьба «Северного потока-2» 

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».

По его словам, газопровод в любом случае достроят, однако его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет. Также он добавил, что следует ожидать новых судебных исков, в частности, со стороны Польши. Пикин считает, что лучшим решением стало бы создание международной компании, на которую бы легло управление поставками по этому направлению.

Эксперт также отметил, что Германия заинтересована в том, чтобы достроить газопровод. Он добавил, что решение немецкого регулятора в пользу проекта подтверждает серьезные намерения Берлина.