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Предсказана судьба «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».
По его словам, газопровод в любом случае достроят, однако его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет. Также он добавил, что следует ожидать новых судебных исков, в частности, со стороны Польши. Пикин считает, что лучшим решением стало бы создание международной компании, на которую бы легло управление поставками по этому направлению.
Эксперт также отметил, что Германия заинтересована в том, чтобы достроить газопровод. Он добавил, что решение немецкого регулятора в пользу проекта подтверждает серьезные намерения Берлина.
Ранее Германия в лице Федерального сетевого агентства страны отказала компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока-2») в выведении проекта из-под норм обновленной газовой директивы ЕС. В результате оператор газопровода должен будет зарезервировать не менее половины мощности инфраструктуры под альтернативных поставщиков, которых не существует, поскольку «Газпром» является монополистом в трубопроводных поставках газа из России за рубеж. Теперь Москва сможет экспортировать только 27,5 миллиарда кубометров сырья в год вместо 55 миллиардов. В Берлине уже пояснили, что для вывода проекта из-под директивы его нужно было достроить к маю 2019 года.
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Комментарии 86
Экономика , Видео , Компании , Сергей Пикин , Газпром , ЕС , Московский комсомолец
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