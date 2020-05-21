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В России продажи косметики в апреле выросли на 17% 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В России выросли продажи косметики
Фото: CC0 / Ichigo121212 /
Продажи парфюмерии и косметики в денежном выражении в апреле выросли в России на 17%, несмотря на коронавирус, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты взяли апрельские данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.
"Средний чек покупки парфюмерии и косметики составил 1330 рублей, что на 51% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 17%, в то время как число покупок уменьшилось на 22%", — подсчитали аналитики.
По данным компании, рост объема продаж связан с увеличением размера онлайн-заказов в секторе торговли в московском регионе. В топ-покупок вошли увлажняющие кремы, спреи для рук и тушь для ресниц.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство субъектов РФ ввело режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса, в некоторых регионах он действует до сих пор.
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Комментарии
Экономика , ВОЗ , РИА Новости
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