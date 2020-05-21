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Предсказан новый виток ценовой войны России и Саудовской Аравии 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время в противостоянии взята пауза, так как дальнейший конфликт не выгоден обеим сторонам, но борьба за мировые рынки на этом вряд ли прекратится.
Рейтинговое агентство ожидает цену на сорт Brent в районе 30 долларов за баррель до конца года, после чего восстановления до 50 долларов в 2021 году. Далее нефть, по мнению аналитиков, закрепится на уровне 55 долларов.
По состоянию на четверг, 21 мая, стоимость марки Brent, от которой рассчитываются российский и арабские марки, поднялась до максимума с начала марта, достигнув на пике 36,6 доллара за баррель. Такая ситуация связана со снижением опасений по переполнению хранилищ и стабилизации нефтяного рынка в США.
Нефть растет после вступления в силу сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны договорились убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. Наибольшие обязательства взяли на себя Россия и Саудовская Аравия, причем королевство с июня пообещало дополнительно сократить добычу на миллион баррелей в сутки.
Ценовая война началась после того, как стороны не смогли договориться о соглашении в таком формате в начале марта. Тогда Эр-Рияд предложил Европе, традиционном рынке сбыта для России, рекордные за десятилетия скидки. Такая ситуация привела к падению продаж российской нефти, однако в Саудовской Аравии конфликт привел к серьезным проблемам с бюджетом, так что уже с июня королевству пришлось резко снизить скидки.
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Экономика , Видео , Александр Грязнов , ИТАР-ТАСС
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