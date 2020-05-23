Мигрантам захотели запретить въезд в Россию

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию», — отметил Жириновский.

Он считает ограничение актуальным из-за роста числа безработных в России.

«У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России», — указал парламентарий.

Одновременно он предложил оказать помощь Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая там растет или производится лучше. Жириновский также считает, что такие закупки могли бы проходить по предоплате.