Мигрантам захотели запретить въезд в Россию

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Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии 

ИА Regnum и ещё 4 49 минут назад
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию», — отметил Жириновский.
Он считает ограничение актуальным из-за роста числа безработных в России.
«У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России», — указал парламентарий.
Одновременно он предложил оказать помощь Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая там растет или производится лучше. Жириновский также считает, что такие закупки могли бы проходить по предоплате.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России на фоне спада экономики фиксируется рост безработицы. Так, Минтруд допустил появление 5−6 млн людей, оказавшихся без работы после пандемии.
ИА Regnum: последние новости
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Комментарии 42
Экономика , Видео , Другое , Владимир Жириновский , Минтруд , Госдума , ЛДПР , ИА REGNUM
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