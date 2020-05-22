Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС. Правительство внесло этот документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента 7 мая.

Документ разработан для урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19, говорится в пояснительной записке.

В частности, закон уточняет порядок формирования Единого реестра субъектов МСП в 2020 году. Он разрешает включать в него предприятия, соответствующие требованиям, предъявляемым к МСП, но не предоставившие в 2019 года налоговую отчетность в установленные сроки и, следовательно, не включенные в реестр.