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Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС. Правительство внесло этот документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента 7 мая.
Документ разработан для урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19, говорится в пояснительной записке.
В частности, закон уточняет порядок формирования Единого реестра субъектов МСП в 2020 году. Он разрешает включать в него предприятия, соответствующие требованиям, предъявляемым к МСП, но не предоставившие в 2019 года налоговую отчетность в установленные сроки и, следовательно, не включенные в реестр.
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