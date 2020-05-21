Срок в конверте: за «серые зарплаты» могут начать сажать

Сенатор Анатолий Артамонов из бюджетного комитета Совета Федерации предложил распространить уголовное наказание за «зарплаты в конверте» на любые суммы. Сейчас такая мера применяется только к тем работодателям, которые выплачивают «серые» суммы свыше 100 тыс. рублей.

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Сенатор Анатолий Артамонов предложил применять нормы уголовного кодекса за «серые зарплаты» не только к компаниям, которые выплачивают таким образом суммы свыше 100 тыс. рублей, сообщает агентство «РИА Новости».

Парламентарий уверен, что серьезное наказание должно грозить и всем остальным работодателям, которые используют схемы ухода от налогов при выплате зарплат своим сотрудникам.

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов напомнил, что уклонение от уплаты налогов наказывается во всем мире, но подходы применяются разные. Например,

в США граждане должны самостоятельно платить все налоги и страховые сборы. В России, наоборот, налоговым агентом сотрудника является его работодатель.

За последние несколько лет «серых зарплат» в России стало меньше, но это по-прежнему достаточно весомая сумма. По данным Росстата в 2018-м году объем «доходов в конверте» составил около 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью всего российского федерального бюджета.

Если сравнить этот показатель с номинальным ВВП за 2018 год, он составил примерно 12,6% — это самый низкий процент за последние пять лет, писали «Известия» в августе прошлого года.

Тогда аналитики, опрошенные изданием, рассказывали, что феномен существования «серых зарплат» в России в первую очередь связан с тем, что бизнесу просто невыгодно работать «в белую», так что предприниматели фактически вынуждены прибегать к схемам ухода от налогов при выплате зарплат своим сотрудникам.

Это значит, что на фоне мер, ограничивших работу значительного числа российских предпринимателей в этом году (связанных с пандемией коронавируса), есть риск, что многие из них снова начнут пользоваться серыми схемами.

Александр Иноядов напомнил, что по действующему российскому законодательству наказание за «серые зарплаты» грозит не только работодателям, но и их сотрудникам.

По данным трудовой инспекции, на которые ссылается «Комсомольская правда», с приходом коронавируса россияне стали почти в три раза чаще жаловаться на своих работодателей. Самые частые обращения связаны с незаконными увольнениями или невыплатой расчета (28%) и с расчетом зарплаты (26%).

В соответствии со 122-й статьей Налогового кодекса, полная или частичная неуплата налоговых сборов и страховых взносов из-за занижения налоговой базы, совершенная неумышленно, предполагает штраф от неуплаченной суммы в размере 20%.

Если такое же нарушение было совершено умышленно, размер штрафа вырастет до 40%. Причем доказать отсутствие умысла будет непросто — если человек получал зарплату в конверте, суд может интерпретировать это как умышленное нарушение. Хотя эксперт считает этот сценарий маловероятным.

При этом самому руководителю и главному бухгалтеру организации грозит ответственность посерьезнее. По статье 199 УК РФ, за неуплату налогов и страховых сборов в крупном размере (более 15 млн рублей за три финансовых года подряд) штраф составит от 100 до 300 тыс. рублей. Более того, за это нарушение можно получить до двух лет тюрьмы.

Если то же самое было совершено группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (45 млн и более за тот же период), штраф составит от 200 до 500 тыс. рублей, а тюремный срок может вырасти до шести лет.