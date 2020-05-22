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Дракон приземлился: что случилось с китайской экономикой 

Газета.Ru и ещё 25 1 час назад
Дракон приземлился: что случилось с китайской экономикой
Фото: Газета.Ru
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%. Тем не менее власти республики намерены наращивать оборонный бюджет, достроить «среднезажиточное общество» и покончить с нищетой. России следует ожидать сокращения взаимной торговли с соседом.
В пятницу 22 мая в Пекине стартовала первая из десяти сессий главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей. Ее откладывали более двух месяцев, но без решений китайского парламента, одобрения госбюджета и новых кадровых назначений дальнейшее существование экономики оказалось бы заблокированным. В конце концов парламент начал работу.
«Как развивающаяся страна с 1,4-миллиардным населением, Китай смог сдержать эпидемию коронавируса в столь короткие сроки только путем преодоления огромных трудностей», — заявил в обращении к нации премьер-министр КНР Ли Кэцян. Его речь передавало госагенство Синьхуа.
Премьер подчеркнул, что борьба с эпидемией дорого обошлась Китаю. Экономика страны в первом квартале этого года продемонстрировала отрицательный рост. «Это была та цена, которую мы должны заплатить, но это та цена, которую заплатить стоит», — сказал премьер, намекая на то, что количество жертв коронавируса оказалось не очень страшным.
А вот масштаб экономического урона, который нанесен эпидемией, оказался рекордным.
Падение ВВП Китая в первом квартале 2020 года составило 6,8% относительно четвертого квартала прошлого года. Отрицательные темпы роста китайской экономики были зафиксированы впервые за последние 40 лет.
Правительство КНР даже приняло экстраординарное решение — в условиях пандемии и сворачивания мировой торговли не устанавливать целевое значение по ВВП на текущий год. Сколько будет, столько и будет. Последний раз отказ от целевого ориентира КНР допускала в 1994 году.
На этой новости стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,75%, до $34 за баррель.
Напугал инвесторов и четко прозвучавший на Всекитайском собрании месседж ужесточить воздействие на мятежный Гонконг.
Китайская экономика замедляется не первый год. В 2017 году рост ВВП составил 6,8%, в 2018 году — 6,6%, по итогам прошлого года — 6,1%. Ранее экономика Китая росла двузначными темпами. Но по оценкам большинства экспертов, экономика КНР все-таки может показать по итогам года рост, а не падение.
МВФ прогнозирует темпы ее роста в 1,2%. Всемирный банк считает, что рост возможен на 0,1%, но в оптимистическом сценарии не исключает и 2,3%.
Остальные макроэкономические показатели Китая лишь немного поддались воздействию вируса. Дефицит государственного бюджета прогнозируется по итогам года в 3,6% ВВП, то есть, он увеличится на 1 трлн юаней по сравнению с прошлым годом.
Инфляция тоже продолжит рост, но величина ее не будет критичной. В текущем году рост цен достигнет 3,5%. В прошлом году было 2,9%, в 2018 году, почти как в зоне евро, — 2,1%
Китай обещает «сохранять в целом стабильный курс китайского юаня на рациональном и сбалансированном уровне». И еще один важный сигнал глобальному рынку — китайский регулятор планирует «создавать новые инструменты монетарной политики, напрямую обслуживающие реальный сектор экономики», будет облегчать бизнесу доступ к кредитам, «стимулировать непрерывное снижение процентных ставок».
О том, что в китайской экономике не все так уж плохо, говорит хотя бы тот факт, что военный бюджет Китая снова вырастет. В прошлом году военные расходы выросли на 7,5%, в этом на 6,6% и составят 1,27 трлн юаней ($178,8 млрд). Это второе место в мире после США.
И наконец, вопреки провалу ВВП китайские власти демонстрируют желание не останавливать борьбу с бедностью. Так велела Коммунисnическая партия Китая. На ее очередном съезде в октябре 2017 председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай за следующие пару лет покончит с нищетой, а к 2035 году построит «среднезажиточное общество».
По сообщениям государственных СМИ КНР, председатель Си лично следит за тем, чтобы у простых людей всегда была дешевая водка «Яньбо» и свинина по праздникам.
Сделать китайцев среднезажиточными велел еще в 1979 году «архитектор китайских реформ» Дэн Сяопин. По данным Всемирного банка, Китай вывел из нищеты более 850 млн человек. Но еще порядка 40 млн живут за чертой бедности, и пандемия могла увеличить эту цифру.
Бедным в Китае считается гражданин с годовым доходом в 3400 юаней и ниже. Это меньше одного доллара в день.
Но при этом власти стараются обеспечивать официально бедных едой и одеждой, бесплатным медицинским обслуживанием, доступом к чистой питьевой воде.
Наконец, на сессии парламента премьер Ли Кэцян традиционно пообещал добавить китайскому обществу и бизнес-среде открытости. Пекин намерен активно привлекать зарубежный капитал. «Для этого будет значительно сокращен негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок», — цитирует доклад премьера агентство Синьхуа.
России, судя по всему, придется готовится к сокращению двусторонней торговли, предупредил накануне заседания китайского парламента посол РФ в Китае Андрей Денисов. Он отметил, впрочем, что торговля с Китаем по итогам первого квартала не только не сократилась, «но даже и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на несколько процентов».
Дипломат рассчитывает на рост электронной торговли между КНР и РФ. Ранее власти двух стран запланировали нарастить двусторонний товарооборот к 2024 году до $200 млрд
Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», выделяют основные негативные факторы текущего состояния китайской экономики. «Главная опасность — снижение потребления Китаем, что, с учетом его веса в мировой экономике, тут же отражается на всех его торговых партнерах», — говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
Стоит также опасаться дальнейшего обострения отношений Китая с США, добавляет руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
«Это может вылиться в новый виток «торговых войн». А если Вашингтон продолжит раскачивание ситуации вокруг Гонконга и Тайваня, то можно будет похоронить все надежды на относительно скорое восстановление мировой экономики», — предупреждает Коган.
Текущие прогнозы предполагают, что это случится в 2021 году с выходом из фазы стабилизации к концу этого года, добавляет эксперт.
Для России такое драматичное развитие событий, если оно станет неизбежным, означает жизнь в условиях более низких цен на нефть и совсем ослабленного рубля. «Это вполне возможно из-за сокращения стоимости энергоресурсов и оттока капитала», — считает Коган.
Китайский опыт борьбы с пандемией, возможно, оказался полезным для российских властей, поясняют эксперты. Хотя и эта оценка небезупречна, учитывая, что в Китае поднимается вторая волна заражения.
А китайские алгоритмы купирования кризисных ситуаций в экономике тем более не будут востребованы в России. Хестанов считает, что «прямое заимствование китайских мер невозможно в силу другой структуры экономики и другой системы власти».
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Экономика , Статьи , Андрей Денисов , Сергей Хестанов , Михаил Коган , Си Цзиньпин , Ли Кэцян , Дэн Сяопин , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , РАНХиГС , Газета.Ru , Синьхуа
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