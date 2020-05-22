Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса

Россия на настоящий момент переходит от "китайского" к "немецкому" сценарию поддержки бизнеса в условиях распространения нового коронавируса, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Экономисты BCG выделяют три основных варианта мер поддержки бизнеса: китайский, немецкий и американский. Китайский сценарий предусматривает налоговые льготы и отсрочки, а также ограниченные прямые субсидии. Немецкий предполагает субсидирование расходов бизнеса на зарплату при условии сохранения занятости и льготные кредиты для всего бизнеса, в том числе с возможностью последующего списания.

Американский сценарий использует снижение процентных ставок, поддержку банков, кредитования, раздачу денег населению и стимулирование экономики через спрос. "Большинство развитых стран сейчас идут ближе к "немецкому" варианту и рассчитывают на возможность быстрого восстановления, поддерживают бизнес и косвенно население через субсидирование зарплат, предпочитают субсидии и льготное кредитование бизнеса налоговым мерам", — отмечают в BCG.

"Россия на текущий момент постепенно переходит от "китайского" к "немецкому" сценарию, анонсируя все новые пакеты мер поддержки, которые пока существенно ниже объёмов, выделяемых в развитых странах: порядка 3% ВВП против 12% в среднем", — говорится в исследовании.

"Исторически, ни один из предыдущих кризисов в России не длился более года. В текущей ситуации важно не допустить структурного кризиса, для чего потребуются активные меры поддержки бизнеса и занятости", — считает партнер-эксперт и директор BCG Константин Полунин.

По мнению управляющего директора и старшего партнера BCG Россия Владислава Бутенко , запаса прочности ФНБ (почти 11 триллионов рублей) хватит на покрытие дефицита бюджета и поддержку малого и среднего бизнеса в течение более чем года в случае движения по "немецкому" варианту поддержки бизнеса и экономики в целом, однако для расходования средств ФНБ придется пересмотреть законодательное регулирование.

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