Китай призвал «затянуть пояса»

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Китайским властям на всех уровнях нужно «затянуть пояса» в бюджетных расходах из-за падения ВВП под влиянием пандемии коронавируса, говорится в рабочем докладе правительства Китая.

С докладом выступил премьер Госсовета Ли Кэцян . Он сообщил, что Пекин «возьмет на себя ответственность в связи отрицательным ростом в своих бюджетных расходах, сократив более чем на 50% расходы по несущественным и необязательным статьям», передает РИА «Новости».

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние 30 лет, но это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6–6,5%. Китай сохранил статус второй экономики мира.

В первом квартале 2020 года экономика показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года. Ли Кэцян заявил, что падение ВВП стало той ценой, которую нужно было заплатить за сдерживание эпидемии.

Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в 2020 году составит около 5,5%, власти планируют создать 9 млн рабочих мест, говорится в плане социально-экономического развития страны на год.

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составит 1 трлн юаней (около 141,6 млрд долларов), или около 3,6% ВВП, сообщается в проекте бюджета.

Инфляция в Китае в 2020 году увеличится примерно до 3,5%.

Ли Кэцян призвал власти страны сделать все для помощи малым и средним предприятиям.

При этом военный бюджет Китая в 2020 году вырастет на 6,6% и составит 1,27 трлн юаней (178,8 млрд долларов).

Китай продолжит сокращение энергопотребления на долю ВВП, а также будет придерживаться сдержанной монетарной политики и сохранит стабильный курс юаня.

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай намерен в 2020 году полностью ликвидировать бедность.

Он подчеркнул, что эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась. Китай продолжит сталкиваться с беспрецедентными вызовами, но способен пережить сложное время.

Страна продолжит активно развивать торгово-экономическое сотрудничество с другимигосударствами, укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 и способствовать стабилизации мировой экономики. Китай готов работать совместно с США над реализацией первой части торговой сделки.

При этом Ли Кэцян признал, что в Китае проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения.