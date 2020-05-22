Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за пандемии

Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса. Пекин впервые с 1994 года, когда начал вести статистику, отказался устанавливать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год, пишет The Wall Street Journal.

Как пояснили китайские власти, стране «придется столкнуться с некоторыми факторами, эффект от которых сложно предсказать из-за большой неопределенности в связи с пандемией COVID-19 и ситуацией в мировой экономике и торговле», цитирует CNBC.

Китай представит другие целевые показатели в экономике. КНР увеличила коэффициент дефицита государственного бюджета до максимума за 10 лет. Если в 2019 году показатель был на уровне 2,8 процента ВВП, то теперь его подняли до 3,6 процента, пишет Bloomberg. Пекин также повысил таргет по безработице в городах с 5,5 процента в 2019 году до 6 процентов в 2020-м. Власти страны снизили целевой показатель по открытию новых рабочих мест в городах с 11 миллионов в прошлом году до 9 миллионов в текущем.

Также китайские власти сообщили, что в 2020-м расходы Пекина на оборону увеличатся только на 6,6 процента, что демонстрирует самые медленные темпы роста с 1991 года. Между тем, несмотря на тяжелую экономическую обстановку, Китай заявил о намерении придерживаться заключенной с США торговой сделки.

Инвесторы уже отреагировали на негативные новости из Китая. Цены на нефть утром в пятницу, 22 мая, обвалились на 5-6 процентов. Июльские фьючерсы на смесь марки Brent упали ниже 34 долларов за баррель, контракты на поставку американской нефти WTI в моменте опускались ниже 31 доллара за баррель.

Экономика КНР начала замедляться еще до наступления пандемии коронавируса. В 2019 году власти установили таргет по росту ВВП в диапазоне с 6 до 6,5 процента. По итогам года показатель вырос только на 6,1 процента, что стало минимумом за 29 лет.