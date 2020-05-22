«Он будет очень тяжелым»: Чубайс о кризисе безработицы

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Председатель правления УК "Роснано" добавил, что спрос на рабочую силу не сокращается, сейчас наблюдаются изменения структуры спроса.

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