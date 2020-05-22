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Чубайс: кризис ведет к росту безработицы, но даже в это время появляются новые вакансии 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
«Он будет очень тяжелым»: Чубайс о кризисе безработицы
Фото: ТАСС
Пандемия коронавирусной инфекции, ускорившая переход работников в онлайн-режим, приведет к тяжелой ситуации на рынке труда в России и в мире, но сама ситуация уже создает новые рабочие места, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Мы видим ситуацию, когда переход в онлайн вдруг обнаруживает, что кто-то может быть не очень и нужен, это для всех нас сигнал, безусловно. По безработице он [кризис] будет очень тяжелым по миру в целом, он будет тяжелым по России. Но всегда появляются возможности — к примеру, мы в Троицком наноцентре объявили набор рабочих, потому что мы там сейчас разворачиваем массовое производство российских тест-систем, которые сами же разработали, и нам нужны люди, которые умеют руками что-то делать. Не потому, что мы такие хорошие, это у всех так происходит", — заявил он в пятницу на международной технологической онлайн-конференции Startup Village LiveStream.
Председатель правления УК "Роснано" добавил, что спрос на рабочую силу не сокращается, сейчас наблюдаются изменения структуры спроса.
Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, около 400 стартапов примут участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов, финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей.
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Комментарии
Экономика , Анатолий Чубайс , Фонд Сколково
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