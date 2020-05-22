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Набиуллина: ускорение роста цен из-за ослабления рубля исчерпано 

Прайм 45 минут назад
Набиуллина исключила дальнейший рост цен
Фото: ТАСС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о том, что ускорение роста цен, которое связано с ослаблением курса рубля, исчерпано.
"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной — чуть выше 3%", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем Банк России ожидал в апреле текущего года, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления нужно дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление.
«По мере выхода из базы расчета очень низких месячных значений лета-осени прошлого года годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Тем не менее, можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз», — сказала глава ЦБ.
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Комментарии 4
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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