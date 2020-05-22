Набиуллина исключила дальнейший рост цен

"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной — чуть выше 3%", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем Банк России ожидал в апреле текущего года, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления нужно дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление.