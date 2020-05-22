Украина резко снизила цены на газ для населения 

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте. При этом с начала года цены снизились еще более резко — на 51 процент по отношению к январской стоимости и на 62 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В «Нафтогазе» объяснили такую динамику мировым экономическим кризисом и обрушением цен на энергоносители. Также на стоимость повлиял высокий уровень заполненности газохранилищ, к которому привела аномально теплая зима.

Стоимость газа составила 2,3 гривны за кубометр или около 60 долларов за тысячу кубометров без учета НДС и трат на транспортировку топлива. Это сравнимо со стоимостью газа в приграничных регионах России, но почти в два раза выше, чем в последние дни на крупнейшем европейском хабе TTF.