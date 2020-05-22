Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.20
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.87
–0.06 Золото
1735.97
+0.03 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0898
+0.0065
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Украина резко снизила цены на газ для населения 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Украина резко снизила цены на газ для населения
Фото: Reuters
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте. При этом с начала года цены снизились еще более резко — на 51 процент по отношению к январской стоимости и на 62 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.
В «Нафтогазе» объяснили такую динамику мировым экономическим кризисом и обрушением цен на энергоносители. Также на стоимость повлиял высокий уровень заполненности газохранилищ, к которому привела аномально теплая зима.
Стоимость газа составила 2,3 гривны за кубометр или около 60 долларов за тысячу кубометров без учета НДС и трат на транспортировку топлива. Это сравнимо со стоимостью газа в приграничных регионах России, но почти в два раза выше, чем в последние дни на крупнейшем европейском хабе TTF.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию снизить цены на газ для республики, поскольку, указал он, даже Германия покупает российский газ в два раза дешевле. С такой же просьбой к «Газпрому» обратился еще один член ЕАЭС — Киргизия. Президент России Владимир Путин фактически отказался от таких уступок, пояснив, что цена формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
Последние новости
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии
Комментарии 3
Экономика , Рынки , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нефть снова подорожала
Нефть снова подорожала
Почему не повело «Северным потокам»
Почему не повело «Северным потокам»
Российские структуры поддержки экспорта укрепят правительственными кадрами
Российские структуры поддержки экспорта укрепят правительственными кадрами
Россияне смогут оформлять кредиты онлайн
Россияне смогут оформлять кредиты онлайн
России предрекли многолетние проблемы
России предрекли многолетние проблемы
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение