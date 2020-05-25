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Кудрин назвал главную проблему экономики России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Одна из важнейших проблем российской экономики — ориентированность на нефтяную отрасль, заявил в статье для «Коммерсанта» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, на фоне падения стоимости углеводородов на мировом рынке наступил «критический момент для разворота» всей экономической модели страны.
Кудрин выразил уверенность, что в ближайшее время уровень производства углеводородов в России не упадет, однако таких доходов от продажи нефти и газа, какие страна получала на протяжении последних 20 лет, «уже не будет».
Роль нефти и газа, отметил глава Счетной палаты, уже начала пересматриваться еще до наступления пандемии коронавируса. Угроза распространения инфекции только подтолкнула мировое сообщество к более быстрому рассмотрению вопроса. России, подчеркнул Кудрин, нельзя будет остаться в стороне.
«Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий», — говорится в статье.
В настоящее время, по его мнению, Росси предстоит выйти из очень сложной ситуации, сложившейся в экономической и бюджетной сферах страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава «Роснано» Анатолий Чубайс призвал российские власти «слезть с нефтяной иглы». Он отметил, что разговоры о диверсификации экономики шли «последние 15 лет», но сейчас наступило время действовать. По его мнению, дальнейшее промедлении грозит стране «экономическим тупиком» уже через три года.
Комментарии 73
Экономика , Видео , Алексей Кудрин , Анатолий Чубайс , Роснано , Счетная палата
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