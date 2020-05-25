Кудрин выразил уверенность, что в ближайшее время уровень производства углеводородов в России не упадет, однако таких доходов от продажи нефти и газа, какие страна получала на протяжении последних 20 лет, «уже не будет».

Роль нефти и газа, отметил глава Счетной палаты, уже начала пересматриваться еще до наступления пандемии коронавируса. Угроза распространения инфекции только подтолкнула мировое сообщество к более быстрому рассмотрению вопроса. России, подчеркнул Кудрин, нельзя будет остаться в стороне.

«Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий», — говорится в статье.

В настоящее время, по его мнению, Росси предстоит выйти из очень сложной ситуации, сложившейся в экономической и бюджетной сферах страны.