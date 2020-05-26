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Цены производителей на бензин упали на 22,4% 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В России подешевел бензин
Фото: РИА Новости
Цены производителей на бензин в апреле упали по сравнению с мартом на 22,4%, следует из данных Росстата.
"Его удешевление отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством автомобильного бензина, — от 7,8% в Республике Татарстан до 32,7% в Республике Коми. В Республике Саха (Якутия) бензин стал дороже на 2,2%", — говорится в сообщении.
Потребительские цены на бензин за апрель снизились на 0,2%, а на дизель — на 0,4%.
Росстат пояснил, что в апреле снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 55 субъектах. Сильнее всего цены снизились в Республике Тыва — на 3,9%, а также в Алтайском крае — на 1,8%. Рост цен на бензин отмечался в Свердловской области — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период стоимость топлива не изменилась.
Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по стране превышали цены производителей в 2,9 раза. При этом в апреле 2019 года этот показатель составлял 2,7 раза, отмечает ведомство.
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Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Цена на нефть , Росстат
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