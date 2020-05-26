В ЦБ заговорили о снижении ключевой ставки 

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В ближайшее время руководство Центробанка РФ (ЦБ) может принять решение о снижении ключевой ставки, заявил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин . Последний раз ставка снижалась в апреле до уровня 5,5%, сообщает «Коммерсант».

Очередное снижение может произойти на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ, отметил Заботкин. Он заявил, что руководство регулятора может прийти к такому решению несмотря на прогнозируемый «рост годовой инфляции».

Отмечается, что рассмотрение вопроса о возможном снижении ключевой ставки запланировано на 19 июня.