В ЦБ заговорили о снижении ключевой ставки 

В ближайшее время руководство Центробанка РФ (ЦБ) может принять решение о снижении ключевой ставки, заявил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин. Последний раз ставка снижалась в апреле до уровня 5,5%, сообщает «Коммерсант».
Очередное снижение может произойти на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ, отметил Заботкин. Он заявил, что руководство регулятора может прийти к такому решению несмотря на прогнозируемый «рост годовой инфляции».
Отмечается, что рассмотрение вопроса о возможном снижении ключевой ставки запланировано на 19 июня.
Последнее снижение ключевой ставки на 50 пунктов до 5,5%, как сообщал «Рамблер», произошло в апреле 2020 года. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что очередное снижение на 100 пунктов может произойти в июне. При этом она отметила, что решение будет приниматься из расчета сохранения инфляции на уровне 4%.