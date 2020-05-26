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Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года. Такой прогноз сделали аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье», пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Специалисты считают, что при отсутствии новых соглашений по ограничению добычи нефти ОПЕК+ возможен обвал цен или ценовые войны. Аналитики назвали четыре возможных сценария развития событий.
Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами. Тогда средняя стоимость сырья составит от 30 до 40 долларов за баррель. В этом случае выручка России от продажи черного золота снизится на 44-50 процентов относительно прошлого года.
В случае, если сделка ОПЕК+ будет продлена, спрос на нефть будет расти, но удовлетворять его будут страны, которые не вступили в соглашение. Средний уровень цен составит от 45 до 50 долларов. Выручка России сократится на четверть по сравнению с прошлым годом.
Третий сценарий предполагает, что ОПЕК+ расширится, соглашение подпишут США, Канада и другие нефтедобывающие страны, которые ранее в сделку не входили. Такое развитие событий маловероятно, поскольку у властей США нет возможности ограничить объем добычи частных компаний. Однако консолидация нефтяных активов и переход контроля над ними федеральному правительству не исключен в 2020-2021 годах, отмечают аналитики. Это самый выгодный для России сценарий — средний уровень цен на нефть составит от 50 до 55 долларов.
Четвертый сценарий — самый невыгодный для России — предполагает отказ США от участия в соглашении и субсидирование американцами собственных производителей нефти. Средняя цена нефти в таком случае составит от 25 до 30 долларов, при этом на американском рынке она будет стоить от 50 до 55 долларов. Тем не менее, это позволит штатам расширить деятельность за рубежом.
Ранее аналитики подсчитали потери российского бюджета от дешевой нефти. По оценке специалистов, в 2020 году они могут превысить 50 миллиардов долларов.
Цены на нефть в 2020 году резко обвалились на фоне замедления деловой активности в мире из-за пандемии коронавируса. Не менее серьезным ударом для сырьевой отрасли стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и последовавшая за этим ценовая война. В результате в апреле стоимость сырья опускалась до отрицательных значений. В мае вступила в силу новая сделка ОПЕК+, и цены на сырье начали восстанавливаться. Однако нефть все еще более чем на 40 процентов дешевле, чем в январе 2020 года. По состоянию на 26 мая, эталонная смесь Brent торгуется на лондонской бирже ICE выше 35 долларов за баррель.
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Комментарии 1
Экономика , Видео , Цена на нефть , Григорий Березкин
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