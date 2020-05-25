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Правительство временно запретило импорт топлива в Россию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
В России запретили ввоз топлива
Фото: ТАСС
Российское правительство ввело временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива до 1 октября 2020 года.
«В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — отмечается в документе на портале правовой информации.
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