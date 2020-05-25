Китаю предсказали новые проблемы

Пандемия коронавируса и проблемы в мировой экономики заставили компании осознать новую угрозу, связанную с практикой переноса своих фабрик в Китай, пишет CNBC.

Как отметил вице-президент компании Bain Джерри Маттиос, из-за остановки китайской экономики в начале года цепочки поставок были нарушены, что привело к многочисленным сбоям.

Поэтому главным вопросом для международных корпораций, предсказал он, станет увеличение устойчивости производства. А это, в том числе, означает поиск новых стран и регионов для открытия заводов.

По словам эксперта, моментального снижения производства в Китае ожидать не стоит, но большая часть мощностей, работавших на экспорт, могут вывести из страны. Поддержать экономику сможет растущий внутренний спрос, поскольку удовлетворяющие его производства КНР сохранит в любом случае.

Управляющий директор консалтинговой компании Alvarez & Marsal Джит Лим подтвердил, что перемещение производства — продолжительный процесс, а Китай все еще остается очень привлекательным местом для создания фабрик. Однако из-за ситуации с коронавирусом и политического давления эффективность для компаний может отойти на второй план.

На прошлой неделе Китай впервые отказался устанавливать целевые показатели по росту ВВП на текущий год. В Пекине признали, что пандемия коронавируса вынуждает принять во внимание ряд факторов, эффект от которых сложно предсказать.

В 2019 году ВВП Китая вырос на 6,1 процента — это минимальное значение за 29 лет. Одной из главных проблем стало торговое противостояние с США. В январе стороны подписали первую часть всеобъемлющей сделки, но в последние недели СМИ сообщают, что Пекин может выйти из соглашения, поскольку не получил никаких выгод. США также наращивают давление на Китай, в том числе ужесточая условия выхода на американские биржи для китайских компаний.