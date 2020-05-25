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Путин обсудил с премьером Ирака рынок нефти 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 2 часа назад
Путин обсудил с премьером Ирака рынок нефти
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Ирака Мустафой Каземи взаимодействие в целях стабилизации мирового рынка углеводородов, сообщает Кремль.
«В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами. Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Пресс-служба Кремля отмечает, что лидеры двух стран обсудили взаимодействие «в целях стабилизации мирового рынка углеводородов».
«Дана позитивная оценка достигнутым при участии России и Ирака договоренностям в формате «ОПЕК плюс», ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса. Отмечена важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении», — сообщает Кремль.
Также стороны уделили внимание сирийскому урегулированию — Путин и Каземи условились координировать шаги по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирии, восстановлению суверенитета этой страны и территориальной целостности.
«Владимир Путин также поздравил премьер-министра Ирака и иракский народ с праздником Ураза-байрам. Достигнута договоренность о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.
Отметим, что мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром коррекционно растут после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и Китая.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ОПЕК
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