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Россия нарастила производство золота 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Россия нарастила производство золота
Фото: ТАСС
По итогам 2019 года производство золота в России увеличилось на 9,29% по сравнению с 2018 годом — до 343,54 тонны, говорится в сообщении Минфина.
Производство добычного золота в России за прошлый год составило 286,05 тонны против 264,33 годом ранее, попутного — 19 тонн против 15,43 тонны, вторичного — 38,49 тонны против 34,58 тонны в 2018 году, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Производство серебра в России за 2019 год сократилось на 11,05% — до 996,17 тонн, в 2018 оно составило 1 тыс. 119,99 тонн.
В том числе производство добычного серебра составило 488,04 тонн против 498,66 тонн в минувшем году, попутного — 338,54 тонн (в 2018 — 310,49 тонн), вторичного — 169,59 тонн (в 2018 — 310,84 тонн).
Ранее сообщалось, что международные резервы России за апрель выросли на 0,45%, или на 2,539 млрд долларов — до 566,012 млрд долларов.
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Экономика , Минфин
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