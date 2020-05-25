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В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Фото: РИА Новости
По решению правительства РФ с 25 мая был введен временный запрет на ввоз топлива из-за границы.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что запрет на ввоз импортного топлива спрогнозирует рост цен на бензин. Однако он отметил, что увеличение стоимости происходило бы в любом случае.
«Что бы ни происходило у нас с точки зрения каких-то распоряжений правительства, стоимость топлива для российского потребителя будет только расти. Разница лишь в том, что этот рост будет либо медленнее, либо быстрее», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Помимо этого, Лысаков отметил, что во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, в то же время в России подобный механизм не работает.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступил за сбалансированные шаги в топливной отрасли.
По его словам, на данный момент для внешних поставок необходимо «запретить свой рынок нефтяных продуктов, поскольку цены на сырье были крайне низкими и в связи с тем, что из-за введенных ограничений потребление топлива сильно уменьшилось».
Напомним, что в понедельник, 25 мая, Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября.
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Комментарии 5
Экономика , Александр Старовойтов , Михаил Мишустин , Вячеслав Лысаков , Госдума , Правительство РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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