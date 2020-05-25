В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России 

По решению правительства РФ с 25 мая был введен временный запрет на ввоз топлива из-за границы.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что запрет на ввоз импортного топлива спрогнозирует рост цен на бензин. Однако он отметил, что увеличение стоимости происходило бы в любом случае.

«Что бы ни происходило у нас с точки зрения каких-то распоряжений правительства, стоимость топлива для российского потребителя будет только расти. Разница лишь в том, что этот рост будет либо медленнее, либо быстрее», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Помимо этого, Лысаков отметил, что во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, в то же время в России подобный механизм не работает.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступил за сбалансированные шаги в топливной отрасли.

По его словам, на данный момент для внешних поставок необходимо «запретить свой рынок нефтяных продуктов, поскольку цены на сырье были крайне низкими и в связи с тем, что из-за введенных ограничений потребление топлива сильно уменьшилось».