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Транзит российского газа в Европу остановлен 

Алиса Селезнёва и ещё 19 55 минут назад
Транзит российского газа в Германию через Польшу, который шел по газопроводу «Ямал — Европа», упал практически до нуля и был остановлен. Об этом со ссылкой на данные компании Gascade пишет ТАСС.
Издание напомнило, что контракт на транзит газа через Польшу истек 16 мая, а с 17 мая прокачка по польскому отрезку газопровода проходит посредством аукционов.
При этом данные Gascade свидетельствуют, что поставки газа в пункте Мальнов с выходных начали падать и ко вторнику польский участок трубы был забронирован всего на 3,7%. А по итогам 25 мая по трубе было поставлено всего 11,231 млн кВт⋅ч (чуть более 1 млн куб. м.), что в 85 раз ниже номинала.
В то же время на июнь забронировано около 93% мощностей газопровода, отмечет издание.
«Рамблер» писал, что Польша активно выступает против строительства нового газопровода «Северный поток-2». Ранее власти страны заявили, что намерены взыскать с «Газпрома» 1,5 миллиарда долларов, присужденных им в Стокгольмском арбитраже, путем ареста активов «Северного потока-2».
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Экономика , Видео , Газпром , ИТАР-ТАСС
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