Транзит российского газа в Европу остановлен 

Транзит российского газа в Германию через Польшу, который шел по газопроводу «Ямал — Европа», упал практически до нуля и был остановлен. Об этом со ссылкой на данные компании Gascade пишет ТАСС.

Издание напомнило, что контракт на транзит газа через Польшу истек 16 мая, а с 17 мая прокачка по польскому отрезку газопровода проходит посредством аукционов.

При этом данные Gascade свидетельствуют, что поставки газа в пункте Мальнов с выходных начали падать и ко вторнику польский участок трубы был забронирован всего на 3,7%. А по итогам 25 мая по трубе было поставлено всего 11,231 млн кВт⋅ч (чуть более 1 млн куб. м.), что в 85 раз ниже номинала.

В то же время на июнь забронировано около 93% мощностей газопровода, отмечет издание.