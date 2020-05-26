Россия снижает поставки газа в Европу 

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Поставки газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» в конце мая сильно упали. Это следует из данных газотранспортных компаний Германии и Польши — Gascade и Gaz-System.

«По состоянию на 19 мая объем газа, прошедший через пункт Мальнов на границе Польши и Германии, составил 739,94 млн киловатт-час, а 25 мая — лишь 20,17 млн», — пишет RNS.

Это связано с тем, что 17 мая истек срок действия контракта на транзит российского газа через Польшу.