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Россия снижает поставки газа в Европу 

Ura.Ru 57 минут назад
Россия снижает поставки газа в Европу
Фото: ТАСС
Поставки газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» в конце мая сильно упали. Это следует из данных газотранспортных компаний Германии и Польши — Gascade и Gaz-System.
«По состоянию на 19 мая объем газа, прошедший через пункт Мальнов на границе Польши и Германии, составил 739,94 млн киловатт-час, а 25 мая — лишь 20,17 млн», — пишет RNS.
Это связано с тем, что 17 мая истек срок действия контракта на транзит российского газа через Польшу.
Ранее стало известно, что Польша не собирается продлевать контракт. Однако, по словам пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова, после окончания договора поставки через Польшу будут продолжаться.
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Экономика , Сергей Куприянов , Газпром
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