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Московскому бизнесу помогут сотнями миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Московскому бизнесу помогут сотнями миллионов
Фото: РИА Новости
Московский бизнес получит в качестве финансовой поддержки более 220 миллионов рублей. Об этом сообщила во вторник, 26 мая, пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина, передает ТАСС.
«Всего с середины апреля были вынесены положительные решения по 127 заявкам. Совокупный размер выплат по ним составит более 223 миллиона рублей», — уточнил Фурсин.
Из указанных средств 67 процентов (42,3 миллиона рублей) составили экспортные гранты. Еще около 2,4 миллиона рублей выделено в качестве субсидий для возмещения затрат на транспортировку товаров за рубеж. Кроме того, 13 компаний, работающих по договорам франшизы, получили 11,6 миллиона рублей. 1,57 миллиона рублей было выдано в качестве компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности и 679,5 тысячи рублей — в качестве компенсации на обучение сотрудников.
В целом ведомство предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Алексей Фурсин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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