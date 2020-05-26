Московскому бизнесу помогут сотнями миллионов

Московский бизнес получит в качестве финансовой поддержки более 220 миллионов рублей. Об этом сообщила во вторник, 26 мая, пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина , передает ТАСС.

«Всего с середины апреля были вынесены положительные решения по 127 заявкам. Совокупный размер выплат по ним составит более 223 миллиона рублей», — уточнил Фурсин.

Из указанных средств 67 процентов (42,3 миллиона рублей) составили экспортные гранты. Еще около 2,4 миллиона рублей выделено в качестве субсидий для возмещения затрат на транспортировку товаров за рубеж. Кроме того, 13 компаний, работающих по договорам франшизы, получили 11,6 миллиона рублей. 1,57 миллиона рублей было выдано в качестве компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности и 679,5 тысячи рублей — в качестве компенсации на обучение сотрудников.

В целом ведомство предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства.