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В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков 

РИА Новости 2 часа назад
В ЦБ оценили возможный уход с рынка слабых банков
Фото: РИА Новости
Возможный уход с российского рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.
"Мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны всех без исключения банков, понимаем при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть, и у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", — отметил Тулин.
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Экономика , Дмитрий Тулин , Центральный банк России
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