План восстановления экономики РФ внесен в правительство

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Министерство экономического развития внесло в правительство общенациональный план восстановления экономики России после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. Ранее глава ведомства Максим Решетников обозначил именно 25 мая, как дату внесения документа.

План сформирован с учетом замечаний и предложений бизнес-сообщества, документ рассчитан на 2020 и 2021 годы. Первоочередной задачей документа Решетников назвал рост доходов россиня, восстановление эффективной занятости, перезапуск инвестиционного цикла.

План включает в себя задач, связанные с новыми инвестиционными инструментами, поддержкой экспорта, ростом доходов населения и поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем антикризисной программы уже превысил 3 триллиона рублей, уточнил глава Минэкономразвития в интервью тележурналисту Александру Любимову в ходе всероссийской акции «День предпринимателя», передают «Известия». Решетников особо подчеркнул необходимость точного и целенаправленного распределения выделенных средств.

По его оценке, экономика России сможет восстановиться до уровня 2019 года к концу 2021 года.