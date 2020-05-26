США помогут своим компаниям уйти из Китая

Администрация США будет поощрять вывод производства и цепочек поставщиков американских компаний из Китая и Гонконга. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Он утвердительно ответил на вопрос, способны ли последние события в Гонконге обострить двусторонние отношения Вашингтона и Пекина. "В краткосрочной перспективе да. Я, откровенно говоря, считаю, что Китай совершает огромную ошибку, присваивая себе право судить о параметрах национальной безопасности Гонконга. Они должны были соблюдать принцип "одна страна — две системы", а мы видим попытку заменить его на "одну страну — одну систему" и отобрать многие свободы у населения Гонконга", — утверждал Кадлоу.

"Это будет иметь очень плохие финансовые последствия для Гонконга. И мы [США] будем приветствовать любую американскую компанию, работающую в Гонконге или в материковом Китае, будем делать все возможное, чтобы полностью возмещать им расходы на перевод своего производства и цепочек поставщиков в Соединенные Штаты", — информировал глава Национального экономического совета Белого дома.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что, по-видимому, китайская сторона с помощью закона, касающегося национальной безопасности, "по сути, собирается захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео , вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, и, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая.

Китайские власти сделали США серьезное представление в связи с планами американской стороны ввести санкции против Пекина за "ущемление автономии Гонконга". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Законопроект о нацбезопасности

На прошлой неделе на повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового закона о нацбезопасности на территории Гонконга. С этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания в специальном административном районе особых органов безопасности.

Законопроект вызвал озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна — две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения.