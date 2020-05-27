На восстановление экономики РФ уйдут триллионы

Правительство РФ подготовило план восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Документ будет представлен президенту 1 июня. На восстановление экономики в бюджете заложено 8 триллионов рублей, которые будут израсходованы в 2021-2021 гг. 6 трлн от этой суммы составляет федеральный бюджет, еще 2 — инвестиции в инфраструктуры. Еще 700 миллиардов отложено на недоработанные инициативы правительства.

Из этих средств 1,5 трлн рублей будет выделено на поддержку малому и среднему бизнесу, регионам из этих денег достанется 1 триллион. Как сообщают «Ведомости», масштабной поддержки бизнеса не будет, и все меры обращены на упрощение процедуры банкротства, снижение административной нагрузки и т.д. Также планируется до конца 2021 года продлить мораторий на плановые проверки и ограничить внеплановые.

Также 180 миллиардов рублей будут направлены на поддержку населения и адресную помощь в частности. К концу 2020 года будет сформирован единый подход к определению состава семьи и ее доходов, что позволит определить, какая семья нуждается в поддержке государства.

Часть средств будет направлена на снижении безработицы до 5% (сейчас 5,8%), достигнуть экономического роста до 2,5%, а также роста инвестиций до 4,5%. Зарплаты населения должны вырасти на 2,5%, а доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума должна стать менее 13%. Если все пойдет по плану, то к декабрю 2021 года экономика должна восстановиться.

Ранее «ФедералПресс» писал, что решение по формированию национального плана восстановления экономики принял президент. И он должен быть разработан максимально быстро.