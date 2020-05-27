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Восстановление экономики РФ обойдется в 8 триллионов 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
На восстановление экономики РФ уйдут триллионы
Фото: РИА Новости
Правительство РФ подготовило план восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Документ будет представлен президенту 1 июня. На восстановление экономики в бюджете заложено 8 триллионов рублей, которые будут израсходованы в 2021-2021 гг. 6 трлн от этой суммы составляет федеральный бюджет, еще 2 — инвестиции в инфраструктуры. Еще 700 миллиардов отложено на недоработанные инициативы правительства.
Из этих средств 1,5 трлн рублей будет выделено на поддержку малому и среднему бизнесу, регионам из этих денег достанется 1 триллион. Как сообщают «Ведомости», масштабной поддержки бизнеса не будет, и все меры обращены на упрощение процедуры банкротства, снижение административной нагрузки и т.д. Также планируется до конца 2021 года продлить мораторий на плановые проверки и ограничить внеплановые.
Также 180 миллиардов рублей будут направлены на поддержку населения и адресную помощь в частности. К концу 2020 года будет сформирован единый подход к определению состава семьи и ее доходов, что позволит определить, какая семья нуждается в поддержке государства.
Часть средств будет направлена на снижении безработицы до 5% (сейчас 5,8%), достигнуть экономического роста до 2,5%, а также роста инвестиций до 4,5%. Зарплаты населения должны вырасти на 2,5%, а доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума должна стать менее 13%. Если все пойдет по плану, то к декабрю 2021 года экономика должна восстановиться.
Ранее «ФедералПресс» писал, что решение по формированию национального плана восстановления экономики принял президент. И он должен быть разработан максимально быстро.
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Комментарии 2
Экономика , Правительство РФ , ФедералПресс
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