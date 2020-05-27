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На Кубани наложили мораторий на курортный сбор до конца года 

News.ru и ещё 3 47 минут назад
На Кубани ввели мораторий на курортный сбор
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае был введён мораторий на курортный сбор в регионе до конца 2020 года. Соответствующее решение 27 мая приняли депутаты краевого законодательного собрания.
Парламентарии поддержали инициативу, ранее высказанную губернатором Вениамином Кондратьевым. О целях введения моратория на курортный сбор в регионе рассказал спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.
«Решение направлено на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края», — приводит ТАСС слова Бурлачко.
Как ранее передавал NEWS.ru, более 20 санаториев Краснодарского края намерены открыться для отдыхающих с наступлением лета, несмотря на продление карантина в регионе до 6 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные регионального Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
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