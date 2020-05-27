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Экономическая активность в России начала восстанавливаться 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Экономическая активность в РФ начала восстанавливаться
Фото: РИА Новости
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
Решетников заявил в ходе выступления в Госдуме, что «с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления (в экономической активности)», передает ТАСС.
«На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности», — добавил он.
Ранее МЭР подготовило прогноз экономического развития России.
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Экономика , Максим Решетников , Госдума , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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