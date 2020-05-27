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Польша рассказала о борьбе с газовой зависимостью от России 

Lenta.ru 1 час назад
Польша рассказала о борьбе с зависимостью от России
Фото: Reuters
Президент польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио рассказал о последовательном снижении газовой зависимости от России, сообщает РИА Новости.
По его словам, борьба за диверсификацию поставок привела к тому, что если в 2017 году республика закупала у «Газпрома» 77 процентов потребляемого газа, то в 2020-м — только 60 процентов.
Квечиньский объяснил, что российский газ активно замещается американским, а в перспективе страна удовлетворит свои потребности за счет добычи на норвежском шельфе.
Соглашение о поставках газа Россия и Польша подписали в 1996 году. Оно истекает в 2022-м, и польская сторона уже заявила, что не собирается продлевать его. Председатель правления PGNiG Петр Вожняк ранее объяснял, что республика каждый год теряет на соглашении по 250 миллионов долларов из-за отказа «Газпрома» снижать цены до рыночных значений.
Правоту позиции Польши подтвердил Стокгольмский арбитраж, после решения которого российская компания снизила цены с марта этого года. Теперь стороны ведут переговоры о выплате штрафа в размере 1,5 миллиарда долларов.
Также в мае истек контракт на транзит российского газа в Германию. С этого момента «Газпрому» приходится бронировать мощности на аукционе. До 1 июля торги проходят в ежедневном режиме, а на третий квартал законтрактовано 80 процентов поставок. Победителей аукционов не называют, но эксперты сходятся во мнении, что использовать трубу может только «Газпром». Польская сторона объясняла изменение формата поставок желанием больше заработать на транзите.
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Комментарии 1
Экономика , Газпром , РИА Новости
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