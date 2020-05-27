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Глава МЭР предложил легализировать удаленную работу 

Rambler News Service 54 минуты назад
Глава МЭР предложил легализировать «удаленку»
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме предложил внести поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие легализацию удаленного режима работы.
Кроме того, по его мнению, властям предстоит ликвидировать ещё много старых норм, включая полный отказ от требований документов в бумажном виде.
«Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанное с легализацией дистанционного режима работы, той самой "удаленки"», — сказал Решетников.
По его словам, это существенно изменит многие процессы, в том числе в сфере развития агломераций.
«Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно», — отметил он.
Ранее Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) предложила компенсировать сотрудникам, работающим удалённо, дополнительные расходы, в частности, на электроэнергию и интернет.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
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Комментарии 2
Экономика , Максим Решетников , Госдума
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