Глава МЭР предложил легализировать «удаленку»

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Министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме предложил внести поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие легализацию удаленного режима работы.

Кроме того, по его мнению, властям предстоит ликвидировать ещё много старых норм, включая полный отказ от требований документов в бумажном виде.

«Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанное с легализацией дистанционного режима работы, той самой "удаленки"», — сказал Решетников.

По его словам, это существенно изменит многие процессы, в том числе в сфере развития агломераций.

«Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно», — отметил он.

Ранее Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) предложила компенсировать сотрудникам, работающим удалённо, дополнительные расходы, в частности, на электроэнергию и интернет.